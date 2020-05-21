...VERY HEAVY RAINFALL MAY PRODUCE FLOODING ACROSS PARTS OF
WESTERN NORTH CAROLINA TODAY...
.MORE PERIODS OF HEAVY RAIN WITH EMBEDDED THUNDERSTORMS CAN BE
EXPECTED AT TIMES THROUGH AT LEAST THE MORNING HOURS ACROSS THE
PIEDMONT, NORTHERN FOOTHILLS, AND NORTHERN MOUNTAINS OF NORTH
CAROLINA, AS A PLUME OF MOISTURE SHIFTS SLOWLY NORTHEAST.
MEANWHILE, THE THREAT FOR ADDITIONAL HEAVY RAIN SHOULD DIMINISH BY
AROUND DAYBREAK ACROSS UPSTATE SOUTH CAROLINA AND THE UPPER
FRENCH BROAD VALLEY IN NORTH CAROLINA. ALTHOUGH MOST PLACES MIGHT
ONLY RECEIVE AN ADDITIONAL INCH OR TWO OF RAIN, THAT COULD BE
ENOUGH TO CAUSE NEW FLASH FLOODING ALONG STREAMS AND CREEKS. THE
NEW RAINFALL ON TOP OF WHAT HAS ALREADY FALLEN WILL MAKE ONGOING
FLOODING WORSE.
...FLASH FLOOD WATCH NOW IN EFFECT THROUGH THIS EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH IS NOW IN EFFECT FOR
* A PORTION OF PIEDMONT NORTH CAROLINA, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, ALEXANDER, CABARRUS, CATAWBA, DAVIE, GASTON, IREDELL,
LINCOLN, MECKLENBURG, ROWAN, AND UNION NC.
* THROUGH THIS EVENING
* PERIODS OF MODERATE TO HEAVY RAINFALL WITH EMBEDDED
THUNDERSTORMS WILL RESULT IN ADDITIONAL RAINFALL OF 1 TO 1.5
INCHES IN MANY LOCATIONS BY THURSDAY EVENING.
* RAPID RISES ABOVE BANKFULL ON STREAMS AND CREEKS MAY OCCUR,
ALONG WITH THE THREAT OF FLOODED ROADWAYS IN EMBEDDED
THUNDERSTORMS OR POCKETS OF HIGHER RAINFALL RATES. MAIN STEM
RIVER FLOODING MAY DEVELOP AS WELL THROUGH TONIGHT, AND PERHAPS
PERSIST THROUGH LATE WEEK OR LONGER, ESPECIALLY ALONG THE
CATAWBA RIVER CHANNEL WHERE LONGER DURATION, SIGNIFICANT
FLOODING WILL BE POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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