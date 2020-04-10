Does anyone in Hickory take the stay at home order seriously? I have driven by Lowe’s home improvement store several times in the last two weeks, the parking lot is full. Is your lawn and yard more important than your life and the life of your neighbors?

We have been able to keep the numbers of COVID-19 low to this point, if people continue to flock to the store for flowers and fertilizer this will not be the case.

Nancy Fabac

Hickory NC

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