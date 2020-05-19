January 3, 1940 - May 17, 2020 Linda Ruth Jenkins Ward, 80, of Conover, passed away Sunday, May 17, 2020. Bennett Funeral Service of Conover is serving the family.

To send flowers to the family of Linda Ruth Ward, please visit Tribute Store.

Service information

May 20
Visitation
Wednesday, May 20, 2020
11:00AM-3:00PM
Bennett Funeral Service-Conover
502 1st Ave. S.
P.O. Box 232
Conover, NC 28613
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