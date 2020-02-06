...HEAVY RAINFALL AND FLOODING EXPECTED ACROSS THE WESTERN
CAROLINAS AND NORTHEAST GEORGIA TODAY...
.ABUNDANT MOISTURE ARRIVING ON SOUTHWEST FLOW AHEAD OF AN
APPROACHING COLD FRONT WILL PRODUCE WIDESPREAD HEAVY RAIN
SHOWERS ACROSS THE REGION TODAY. THE HEAVY RAINFALL WILL HAVE THE
POTENTIAL TO PRODUCE FLOODING IN MANY LOCATIONS, WITH LANDSLIDES
ALSO POSSIBLE IN THE MOUNTAINS.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF NORTHEAST GEORGIA, NORTH CAROLINA, AND UPSTATE
SOUTH CAROLINA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN NORTHEAST
GEORGIA, ELBERT, FRANKLIN, HART, AND STEPHENS. IN NORTH
CAROLINA, ALEXANDER, CABARRUS, CATAWBA, CLEVELAND, DAVIE,
EASTERN MCDOWELL, EASTERN POLK, GASTON, GREATER BURKE, GREATER
CALDWELL, GREATER RUTHERFORD, IREDELL, LINCOLN, MECKLENBURG,
ROWAN, AND UNION NC. IN UPSTATE SOUTH CAROLINA, ABBEVILLE,
ANDERSON, CHEROKEE, CHESTER, GREATER GREENVILLE, GREATER
OCONEE, GREATER PICKENS, GREENVILLE MOUNTAINS, GREENWOOD,
LAURENS, OCONEE MOUNTAINS, PICKENS MOUNTAINS, SPARTANBURG,
UNION SC, AND YORK.
* THROUGH THIS EVENING
* WIDESPREAD HEAVY RAINFALL IS ALREADY OCCURRING ACROSS THE REGION
THIS MORNING. THE RAINFALL WILL INCREASE IN INTENSITY TODAY, AND
RAINFALL RATES UP TO ONE INCH PER HOUR WILL BE LIKELY IN THE
HEAVIEST SHOWERS AND THUNDERSTORMS. THIS COULD CAUSE FLOODING TO
DEVELOP RAPIDLY IN LOW-LYING AREAS.
* RAPID RISES ABOVE BANKFULL ALONG STREAMS AND CREEKS ARE LIKELY
TO OCCUR, ALONG WITH THE THREAT OF FLOODED ROADS. FLOODING IS
ALSO LIKELY TO OCCUR ON LARGER RIVERS, AND THIS FLOODING WOULD
LINGER THROUGH FRIDAY OR BEYOND. STORM TOTAL RAINFALL THROUGH
THURSDAY EVENING MAY BE AS MUCH AS 2 TO 4 INCHES ACROSS THE
AREA, WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS VERY NEAR THE MOUNTAINS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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