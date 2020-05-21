A Claremont man wanted by police was nabbed in a parking lot in Newton on May 16, according to a Catawba County Sheriff’s Office press release.

Joshua Lee Beatty, 29, was wanted for failing to appear on charges of larceny of a motor vehicle and probation violation.

When investigators approached Beatty fled on foot. He was apprehended and arrested after a short pursuit. A convicted felon, he was found to be in possession of a firearm, according to the release.

Beatty was charged with possession of a firearm by a felon, resisting a public officer and served with outstanding warrants. He was issued an $85,000 secured bond and will have a first appearance in Catawba County District Court on June 8.

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