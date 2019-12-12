Catawba County Schools will be on a three-hour delay tomorrow, according to a Catawba County Schools social media post.

The post said the delay is due to the winter weather advisory calling for possible hazardous road conditions in the morning.

Caldwell County Schools announced a two-hour delay. "This is a precautionary measure to avoid any unsafe travel for our students and parents," an announcement from the district said. 

Newton-Conover City Schools and Hickory Public Schools also announced a 3-hour delay for Friday.

This article was update to include Caldwell County Schools, Hickory Public Schools and Newton-Conover City Schools is on a delay.

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