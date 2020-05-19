Construction on a pedestrian bridge over Third Street NW is set to start Thursday, according to a release from the city of Hickory.

The construction work is expected to generate loud noise and people in downtown are asked keep 100 feet or more away from the site.

This early phase of construction is expected to last about two days.

The bridge under construction is one of two that will be built in or near downtown as part of the City Walk project.

The other pedestrian bridge will be on Main Avenue above N.C. 127, between the existing bridges.

City Walk is one of the major projects of the $40 million bond referendum passed in 2014. It will consist of walking and biking path stretching from Lenoir-Rhyne University to Ninth Street NW.

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