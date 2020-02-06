...A FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 700 AM EST FOR NORTH
CENTRAL CATAWBA...SOUTH CENTRAL ALEXANDER AND WEST CENTRAL IREDELL
COUNTIES...
AT 827 PM EST, THE LATEST POOL ELEVATION FOR LOOKOUT SHOALS LAKE IS
103.83 FEET AND RISING. DUKE ENERGY PROJECTS THE LAKE WILL RISE TO
105 FEET. 104 FEET IS MODERATE FLOOD STAGE. LAKE FLOODWATERS ARE
APPROACHING SOME HOMES IN THE CARPENTERS COVE COMMUNITY; ELECTRICITY
SHUTOFF IS IMMINENT. IMPACTED RESIDENTS, ESPECIALLY IN THE
CARPENTERS COVE COMMUNITY, SHOULD BE COMPLETING PREPARATIONS TO
EVACUATE AND HEEDING GUIDANCE FROM CATAWBA COUNTY EMERGENCY
MANAGEMENT.
DRIVERS ARE ENCOURAGED TO HEED ANY BARRICADES AND AVOID ALL FLOODED
AREAS. FOR MORE INFORMATION ON LAKE LEVELS OR DAM RELEASES, PEOPLE
ARE ENCOURAGED TO VISIT HTTP://LAKES.DUKE-ENERGY.COM OR CALL 1-800-
829-5253.
RESIDENTS ALONG LOOKOUT SHOALS LAKE SHOULD CONTACT CATAWBA COUNTY
EMERGENCY MANAGEMENT TO UPDATE THEIR CONTACT INFORMATION USING THE
FOLLOWING DIRECT LINK TO THEIR COMMUNITY ALERT SYSTEM WEB PAGE AT:
WWW.CATAWBACOUNTYNC.GOV/ONLINE-SERVICES/COMMUNITY-ALERT-SYSTEM/
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
BOATERS, FISHERMEN, KAYAKERS, SWIMMERS, AND OTHER LAKE USERS ARE
ENCOURAGED TO EXERCISE CAUTION DURING ELEVATED LAKE LEVELS AND
DOWNSTREAM RELEASES. AVOID AREAS ALONG THE STREAM BELOW DAMS
RELEASING WATER.
ONLY WHEN IT IS SAFE TO DO SO, PLEASE REPORT FLOODWATERS OR
LANDSLIDES FLOWING OVER ROADS OR THREATENING PROPERTY TO THE
NATIONAL WEATHER SERVICE BY CALLING TOLL-FREE, 1, 800, 2 6 7, 8 1 0
1, BY POSTING ON OUR FACEBOOK PAGE, OR VIA TWITTER USING HASHTAG
NWSGSP. YOUR MESSAGE SHOULD DESCRIBE THE EVENT AND THE SPECIFIC
LOCATION WHERE IT OCCURRED, INCLUDING ROADWAYS, NEARBY CROSS
STREETS, STREAM NAMES AND OTHER LANDMARKS.
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