HICKORY - The Rev. Theodore Powell will be honored on Thursday, Dec. 19, on the occasion of his 95th birthday. 

Powell is a retired United Methodist Church minister and a well-known educator in Catawba and Lincoln counties and surrounding areas. This event will be held at 6 p.m. at Hartzell Memorial United Methodist Church, 465 South Center St., Hickory. It is open to the public.

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