...EXCESSIVE RAINFALL ACROSS THE CAROLINAS AND NORTHEAST GEORGIA...
.AN INCREASINGLY MOIST SOUTHERLY FLOW OF AIR AHEAD OF AN
APPROACHING COLD FRONT WILL PROMOTE PROGRESSIVELY WIDESPREAD
SHOWER ACTIVITY THROUGH THURSDAY. RAINFALL IS LIKELY TO FALL
HEAVY AT TIMES BEGINNING TONIGHT LEADING TO THE POTENTIAL FOR
FLOODING AND LANDSLIDES IN THE MOUNTAINS.
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM 6 AM EST THURSDAY MORNING
THROUGH THURSDAY EVENING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREENVILLE-SPARTANBURG HAS
EXPANDED THE
* FLASH FLOOD WATCH TO INCLUDE PORTIONS OF NORTHEAST GEORGIA,
NORTH CAROLINA, AND UPSTATE SOUTH CAROLINA, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN NORTHEAST GEORGIA, ELBERT, FRANKLIN, HART,
AND STEPHENS. IN NORTH CAROLINA, ALEXANDER, CABARRUS, CATAWBA,
CLEVELAND, DAVIE, EASTERN MCDOWELL, EASTERN POLK, GASTON,
GREATER BURKE, GREATER CALDWELL, GREATER RUTHERFORD, IREDELL,
LINCOLN, MECKLENBURG, ROWAN, AND UNION NC. IN UPSTATE SOUTH
CAROLINA, ABBEVILLE, ANDERSON, CHEROKEE, CHESTER, GREATER
GREENVILLE, GREATER OCONEE, GREATER PICKENS, GREENVILLE
MOUNTAINS, GREENWOOD, LAURENS, OCONEE MOUNTAINS, PICKENS
MOUNTAINS, SPARTANBURG, UNION SC, AND YORK.
* FROM THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY EVENING
* THE THREAT FOR HEAVY AND/OR EXCESSIVE RAINFALL WILL BE ON THE
INCREASE THURSDAY MORNING.
* RAPID RISES ON STREAMS AND CREEKS ARE LIKELY TO OCCUR ALONG WITH
THE THREAT OF FLOODED ROADS. FLOODING IS ALSO LIKELY TO OCCUR ON
LARGER RIVERS WHICH WOULD LINGER THROUGH FRIDAY. STORM TOTAL
RAINFALL THROUGH THURSDAY EVENING MAY BE AS MUCH AS 3 OR 4
INCHES ACROSS THE AREA WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE
ACROSS THE ESCARPMENT OF SOUTH CAROLINA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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