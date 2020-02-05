HICKORY - Catawba Valley Parkinson's Support Group will meet from 2:30 -4:30 p.m. Sunday at Catawba Valley Medical Center, 810 Fairgrove Church Road, AHEC Building room 112.

The speaker will be Tahmeana Jamil with U.S. World Meds, a specialty pharmaceutical company.

For more information about the support group, call William McLaughlin, group leader, at 215 510-0125.

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