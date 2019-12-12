Firefighters responded to a house fire on 5th Avenue SW in Long View Thursday morning.

Chief James Brinkley with Long View Fire Department said the fire started in the home’s fireplace and spread to the crawlspace.

Brinkley said it took at least an hour to put the fire out. He said the family decided to remain at the house as damages were not severe enough to make it unlivable.

Cecilia England was home when the fire started. She said the smoke started to burn her eyes and she evacuated with her husband, Kevin England, and their two grandchildren.

Kevin England said he and his wife had a fire in the fireplace the night before and had no issues. He said he started a new fire in the morning, and the smoke started to spread.

Long View, Mountain View, Hickory, Conover and Icard Township fire departments responded to the fire along with Catawba County EMS.

Brinkley said the cause of the fire is under investigation by the Catawba County Fire Marshal.

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