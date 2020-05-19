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A Brian Center resident in Hickory has died from COVID-19 complications, according to a release from Catawba County.

The victim was described as a person in their early 70s with underlying health conditions who lived at the Brian Center in Viewmont.

No additional details were given about the victim. The resident is the third person to die as a result of the virus.

“This is unfortunate and difficult news for our community,” Catawba County Public Health Director Jennifer McCracken said via the release. “Our sympathies are with the family members and friends affected by this loss.”

On Friday, the state reported an outbreak at the Viewmont Brian Center that included a staff member and two residents.

Kevin Griffin is the City of Hickory reporter at the Hickory Daily Record.

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