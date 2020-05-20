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Catawba County reported six new confirmed cases of COVID-19 Wednesday, bringing the total number to 127.

The county measures lab-confirmed cases and that total does not necessarily reflect the prevalence of the disease since people who have or had the disease may not have been tested.

Fifty people who had the disease have recovered. Three people have died as a result of complications from the disease, and five are currently hospitalized.

The county has received 1,802 negative test results.

The state reported more than 400 new confirmed cases Wednesday. The total grew from 19,700 cases on Monday to 20,122 cases Wednesday.

Eleven new deaths were reported statewide for a total of 702 deaths linked to the virus. The number of people hospitalized is 554.

Testing levels also continued to rise. The state completed 277,603 tests by Wednesday, up from 265,008 the previous day.

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