CONOVER - The Catawba County Republican Women's Club and Men's Forum meeting will be held on Thursday, Feb. 6, from 5:30-8 p.m. at Dos Amigos on U.S. 70 in Conover.

Those who plan to eat should be there by 5 or 5:30 p.m.. Speakers begin at 6 p.m. People attending will be able to meet several candidates running for local offices and state positions.

The roster of speakers includes Mark Hollo, North Carolina Senate;  Pearl Burris-Floyd, Department of Labor; Beth Gaither (for Dean Proctor), North Carolina Senate. The candidates for local positions include Ray Abernathy, Austin Allran, Barbara Beatty, Derek Colson, Tom Dees, Michael Pastekal, Jonathan Barnes, Sondra Simmons, Donna Spencer.

The community is invited to attend and hear what these candidates have to say about why they are running for office. 

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