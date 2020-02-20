...ACCUMULATING SNOW EXPECTED ACROSS THE REGION THROUGH THIS
EVENING...
.MOISTURE RETURNING FROM THE SOUTH INTO AN INCREASINGLY COLD
AIRMASS WILL PRODUCE ACCUMULATING SNOWFALL ACROSS PORTIONS OF THE
AREA FROM LATE AFTERNOON THROUGH THE EVENING. THE PRECIPITATION
WILL BEGIN AS RAIN, OR AS A MIX OF SLEET, RAIN, AND SNOW IN MANY
AREAS, BUT SHOULD STEADILY TRANSITION TO SNOW THROUGHOUT THE DAY,
BEFORE TAPERING OFF BY MIDNIGHT.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT EST
TONIGHT...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF ONE TO THREE
INCHES IN THE MOUNTAINS. GENERALLY A TRACE TO UP TO TWO INCHES
ACROSS PORTIONS OF THE PIEDMONT.
* WHERE...THE MOUNTAINS OF THE CAROLINAS AND NORTHEAST GEORGIA,
ALONG WITH THE ENTIRE NORTH CAROLINA PIEDMONT, AND THE NORTHERN
UPSTATE OF SOUTH CAROLINA.
* WHEN...UNTIL MIDNIGHT EST TONIGHT.
* IMPACTS...ROADS WILL INITIALLY BE WARM AND WET, BUT WITH
SLIPPERY CONDITIONS DEVELOPING AS TEMPERATURES FALL THROUGH THE
LATE AFTERNOON AND EARLY EVENING. THE HAZARDOUS CONDITIONS
COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...WIDESPREAD BLACK ICE WILL LIKELY DEVELOP
TONIGHT THROUGH FRIDAY MORNING AS TEMPERATURES FALL INTO THE
TEENS AND 20S BEHIND THE STORM.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
PLEASE REPORT SNOW AND ICE ACCUMULATIONS BY CALLING THE NATIONAL
WEATHER SERVICE TOLL FREE AT...1...800...2 6 7...8 1 0 1. LEAVE A
MESSAGE WITH YOUR OBSERVATION AND THE SPECIFIC LOCATION WHERE IT
OCCURRED. YOU CAN ALSO POST YOUR REPORT TO NATIONAL WEATHER
SERVICE GREENVILLE SPARTANBURG FACEBOOK OR TWEET YOUR REPORT
USING HASHTAG NWSGSP.
STAY TUNED TO NOAA WEATHER RADIO OR YOUR FAVORITE SOURCE OF
WEATHER INFORMATION FOR THE LATEST UPDATES. ADDITIONAL DETAILS
CAN BE FOUND AT WWW.WEATHER.GOV/GSP.
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