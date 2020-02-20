snow plow.jpg

In anticipation of winter weather later today, city of Hickory crews are prepared to work through the night to clear roads if needed.

Since rain is expected to move in before the snow, the city is holding off on salting the roads until the snow starts, Assistant Public Services Director Steve Miller said.

“Of course, we continue to monitor forecasts and will change our tactics if necessary,” Miller said.

Miller said the city has six salt trucks and 16 plows available.

Kevin Griffin is the City of Hickory reporter at the Hickory Daily Record.

Tags

Recommended for you

Load comments