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All three public school systems in Catawba County will operate on a three-hour delay for students and staff.

Hickory Public Schools, Catawba County Schools and Newton-Conover City Schools are delaying classes due to a winter storm that brought snow and rain to the region Thursday afternoon.

Hickory school officials noted the roads buses and students travel will be assessed Friday morning.

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