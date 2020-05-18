Two were arrested in Alexander County on drug charges following a three-month investigation.

On May 15, a search was conducted at a residence on Sipe Road in the Ellendale community of Alexander County. Police seized methamphetamine, drug paraphernalia, firearms and ammunition, according to a press release from the Alexander County Sheriff’s Office.

Tanner Parks McAlpin, 29, of Taylorsville was charged with felony possession of a controlled substance, misdemeanor possession of drug paraphernalia and possession of firearm by felon. He was placed under a $75,000 secured bond.

Megan Nicole Williams, 26, of Taylorsville was charged with misdemeanor assault on an officer and misdemeanor vandalism/damage to personal property. She was placed under a $5,000 secured bond.

The search was conducted by the Alexander County Sheriff’s Office Special Response Team, the North Carolina State Bureau of Investigation and the Department of Homeland Security.

Tags

Recommended for you

Load comments