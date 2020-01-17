Catawba Valley Community College recently announced the President’s List of students for the fall 2019 semester. The following students who have a grade point average of 3.8 up to 4.0 were recognized:
Alexander County
Brianna Caitlyn Abernathy, Bryan Enrique Alba, Caeley Madison Arney, Josie Aileen Barnes, Lanie Renae Beard, Nicholas Cecil Blackburn, Abbie Nicole Bowman, Breanna Denise Bowman, Courtney Rae Bowman, Emily Madison Brown, Cory K. Castillero, Timothy D. Chewning, Camella Grace Church, Natalie Jo Coffey, Shelbi Caroline Coffey, Abigail Elese DeJarnette, Shaere R. Delgiudice, Drake Austin Dessecker, Jared Matthew Dillow, Grace Ann Douglas, Jason James Dunford, Lacey Aleah Elder, Daniel Joseph Elmore, Karly Blake Fairchild, Macy Olivia Fairchild, Zachary Eric Ferguson, Lane Ransom Fox, Courtney Willow Gant, Brenna Dawn Gantt, Taylor Nicole Garland, Erin Gibson, Katelyn Lee Gibson, Jonathan William Grimes, Aiden Michael Hager, Rachel Olivia Hager, Gracie Shayne Harrington, Katelyn Elizabeth Harrington, Taylor Sage Harrington, Chloe Rae Harris, Aliyah Lynn Hebel, Haley Beth Helton, Donnisha Ma'kinya Henry, Ethan Xavier Hoge, Destiny Mackenize Hutchinson, Isaac Dean Icard, Anna Herman Isenhour, Noah Chase Isenhour, Cody Dean James, Shykayla Nicole James, Morgan Victoria Jenkins, Hannah Grace Lail, Allison Renee Lasher, Hugo Leco, Ann-Renae Paige Lewis, Jocelyn Loyola-Lonjinos, Emma Faith Maltba, Hannah Grace Maltba, Ethan Daniel Matney, Kirby Ray McCurdy, Allison Grace Meadows, Kalyn Nicole Melendez, Carrie Hope Mellon, MacKenzie Paige Miller, Peyton Marie Moore, Noah Dwight Nowell, Jacob Paul Palmer, Mikayah Monique Parsons, Sarah Breann Parsons, Peyton Roger Payne, Alexa Lashae Pennell, Crystal B. Pennell, Amanda Marie Pippin, Weston Howard Pratt, Obed Renteria, Kenedy Elizabeth Rosenbaum, Gavin Lesley Roupe, Madison Hana Russ, Serena LaMae Russell, Jose Damian Santamaria-Calvillo, Lauren Caroline Setzer, Brandon Mark Sipe, Kenna Grace Sipe, Alexis Jade Smith, Brian Andrew Smith, Jackson Gray Smith, Samantha Lynn Snyder, Mattie Lee Starnes, Kathy Nowlin Stikeleather, Brittany N. Sullivan, Hailie Lynne Tagner, Kaitlyn Marie Walker, Shawtae La-Dawn Watts, Layna Breanne West, Lewis Wayne Whaley, Madelyn Olivia Yongue and Faith Alexandra Zirkle.
Burke County
Abigail Grace Blazer, Landon Parks Caldwell, Jose Roderick Campuzano, Marcus Dillan Childres, Randi Rose Childress, Tiffany Grace Clark, Luke Neill Cline, Andrew Dayberry Corder, Jessica Renee Denton, Christopher John Forgione, Allyson Marie Franklin, Taylor Janie Makay Giles, Tabitha LuAnna Hall, Tony Daniel Hull, Brandon Alan King, Alaina Rose Larraga, Evie Hlieeda Lee, Amber Nicole Legoullon, Kyler Lane Mashburn, Heather Lockee McDowell, Chaitraidreng Chiavchee Moua, Gary Nelson Reid Powers, Douglas Eugene Price, Melissa Susan Simmons, Rance Austin Smith, Mindy Alicia Snyder, Amber Nicole Toney, Kayla Dawn Webb, Jatanna W. Willis, Dou Xiong and Robert Timothy Yoder.
Caldwell County
Kori Nicole Aitken, Rachael Elizabeth Brown, Jamie Noel Bruckmann, Heather Rene Carl, Patricia Marie Dickenson, Ruben Cecil Dugger, Justin Blake Faulkner, Danielle Faith Gray, Aaron Caleb Harris, Matthew Oren Houston, Michelle Lynn Huggins-Jump, Garrett Scott Jones, Heather Michelle Koon, Katelyn Joanna Lee, Georganna Grace Martin, Luke Issac Miller, Lauren Gale Moore, Sean Patrick Moren, Paul Spencer Neal, Bethany R. Owens, Kourtney Nicole Perkins, Breanna Reigh Price, Paula Jill Rice, Victoria Danielle Stikeleather, Megan Elaine Thomas, Ryan Steven Wilson.
Catawba County
Islam M. Abdelghafar, Andrea Rae Absher, Jillian Shea Adair, Justin Eleazar Adam, Kevin Scott Adkins, Mateo Guillermo Agostinelli, Christina Chiara Albores, Landon James Aldridge, Christine Bassam Alkoutami, Emily Elizabeth Allen, Nicholas Holt Allison, Yocelyn Almanza-Figueroa, Jackson Hedrick Ammons, Davis William Amos, Sarah Margaret Andrews, Trenten James Angle, Kevin Jon Anthony, Rosendo Flores Arguero, Triston Nathanial Avery, Trenton Isaiah Bane, Mya Michelle Banks, Emma Grace Barnette, Noah Robert Barnhardt, Ethan Robert Beard, Joshua Owen Beard, Chantel Nicole Bedington, Andrea Anna Bejenari, Danielle Colette Benoit, Abigail Anne Bentley, Nilsa Bermudez, Xuanjia Bi, Kimberly Binzha-Disciplina, Sara Magdalena Blaj, Claire Grace Boger, Morgan Nichole Bohemier, Kaitlin Marie Bohorquez, Andrew Thomas Bolick, Owen Michael Bolick, Sarah Dee Bollinger, Anna Bondar, Alexander Shaw Borst, Joseph Robert Brefka, Paris Anne Brodie, Sarah Kate Brooks, Rachael Fowler Brown, Hannah Diane Browning, Alexis Marie Brunner, Camryn Nicole Bryant, Chloe Grace Bryant, Payton Elizabeth Bryant, Alayna Joy Buchanan, Sophie Noelle Buchanan, Victoria Elizabeth Buchanan, Alicia Geneva Buckminster, Mason Lee Buff, Stephanie Bulick, Morgan Drake Bumgarner, Carol Ann Burt, Nicholas Scott Byles, Hope Kathryn Cable, Amber Nicole Campbell, Ethan James Canino, Connor Hampton Canipe, Kaitlyn Elizabeth Canipe, Johnny Allen Carden, Tina Adams Carlton, Saied Ahmir Carson, Brooke Ashley Carswell, Miranda Nicole Carswell, Brianna Nicole Carter, Kevin Alexander Cervantes, Michael Aaron Chan, Becky Chang, Rhett Daulton Chapman, Kendra Alayne Chaput, Vanessa Chavez, Jennifer Chavez-Chavero, Elayna Renee Chavis, Grace Eliana Chester, Yuka Patricia Childers, Joshua Brian Cisney, Christian Shane Clark, Coleman Hutch Clark, Janae White Clark, Destiny Skye Clayton, Eden Michelle Cline, Katrina Gail Cloer, Abigail Cynchoia Clontz, Kayla M. Cochran, David Aaron Cockman, Joseph Isaac Cockman, Austin Michael Coffell, April Sunshine Coffey, Hannah Julie Collins, John Andrew Colton, Barbara Ann Cook, Adam J. Cooke, Briana Michele Cordle, Meghan Yasmin Coronado, Rosie Corona-Mendez, Daniel Wretlind Cotton, Brennan Curtis Cottrell, Karina Marie Coulter, Ethan James Couture, Sharon E. Cox, Brittney Craig, Charles H. Craven, Teddi Regan Crawford, Cruz McCabe Crevar, Gemma Ann Cullen, Paige Elizabeth Cunningham, Paula Curry, Evan Mauricio Dalrymple-Copeland, Jacob Tyler Dalton, Lucas Gabriel Dasilva, Alyssa Makenzie Davis, Maverick Lane Davis, Kimberly Marie De Jesus Gelabert, Benjamin Douglas Deitz, Alyssa Marie Dennis, Amy Lim Der, Thomas James DeRienzis, Michelle L. Dimarco, Devin Brandon Dixon, Monika Renee Dixon, Thomas Athel Dollyhite, Megan Elise Dorsey, Jonathan McMillian Doss, Brooklan Paige Drum, Thomas Charles Dufour, Abbigail Mary-Elaine Duncan, James Richard Duncan, Joseph William Dunn, Colbie E. Dwiggins, Candice Marie Eckard, Justine Mattea Eckard, Alexis Jabrea Ojanae Edgerton, Savannah Grace Edmisten, Emily Jane Ehrenreich, Kylie Elizabeth Elmore, Lindsey Adalay Elrod, Walter James Claude Estes, Malaki Saith Estrada, Jacob Ken Faherty, Tyler Mark Faircloth, Shaylee Jade Falder, Elizabeth Gray Fallon, Janiece Wright Ferguson, Caleb Filip, Zoe Michele Finch, Madaline Josephine Finger, Makayla Rachel Finger, Alexander Robert Fisher, Evelyn Flores-Lopez, Henry Brunson Flowers, Michael Foster, Bethany Lea Foy, Michelle Nicole Frady, Etta Sophia Frye, Simon John-Lamb Frye, Thomas Wayne Fulbright, Emma Isabel Fuller, Heidy Isabel Garcia, Jorge Alejandro Garcia-Eslava, Zachary Taylor Gardner, Clara Marie Garrison, Nicholas Alan Gay, Jonathan Michael Gheorghica, Jonah Patrick Gibbs, Allison Taylor Gilbert, Taylor McKenzie Glascoe, Alissa Eve Goble, Maisie Jordan Goble, Kristian Steinbeck Godfrey, Kialey Blanche Goliber, Alyn Gomez-Santos, Connor Ignacio Gordon, Madeline Grace Greenway, Corey Chale Greer, Nancy Smith Gregory, Tanner Joseph Griesen, Evan Drake Griffith, Brandy Michelle Grigg, Lily Catherine Grissom, Jazmin Guerrero-Garcia, Keillor Elizabeth Gulick, Alera Elizabeth Hager, Caylan Noelle Hagood, Nathaniel Ray Haines, Logan Hall, Taylor Catherine Hall, Seth Hamb, Drew Kenneth Hamby, Mazzylyn Adeara Hamby, Bailee Marie Hamlett, Jared Daniel Hammer, Matthew William Hancock, Maggie Grace Harman, Kylie Theresa Harper, Bradley Lane Harris, David Michael Harris, Grant Andrew Harris, Kensi Noel Harris, Taylor Elizabeth Harris, Zackary Tate Harris, Katherine Joy Hartzler, Jackson Lee Harwell, Michelle H. Harwell, Brooke Kelly Haugstatter, Brittany Hawkins, Dawn Canipe Hawks, Amelia Erin Hawn, Brooklyn Marie Haynes, Madison Brooke Haynes, Cory Daniel Heatherly, Chase Lee Helderman, Lucas Scott Hendershot, Keri Elizabeth Hennessee, Cecilioalejandro Henry, Ally Morgan Henson, Logan Kyle Hentschel, Caleb Michael Henze, Jamie Deana Henze, Kevin Her, Erika Hernandez-Camacho, Andrea Michelle Hernandez-Garcia, Ernestina Hernandez-Soriano, Connor Nathaniel Hice, Patricia Gail Hickok, Nicole Elizabeth Hicks, Kearston Ann Higgins, Lauren Olivia Higgins, Logan Reed Hight, Ethan Cole Hildebran, Justin Tyler Hildebran, Sierra Lynn Hines, Summer Jeane Hines, Anna Grace Hinshaw, Benjamin Wade Hinshaw, Kayla Danielle Hinson, Madison Elizabeth Hise, Carla Hollar, Whitney Brianne Horton, Kylee Michelle Houser, Rachel Elizabeth Hovis, William Mark Hucks, Nicholas Sidney Hudler, Christopher Tyler Hudson, Abigail Elizabeth Huffman, Andrew Warren Huffman, John Wyatt Huffman, Joseph Andrew Huffman, Marsha Veil Hughes, Hannah Faith Huntsinger, Lena Huynh, Sarinbhat Mothanakamolvi Ibarra, Olivia Catherine Inman, Ana Elizabeth Iriarte, Deborah Marie Irwin, Harley Dawn Jackson, Brandon Jaramillo-Martinez, Edward Clay Jarnac, Jordan Jenkins, Emily Grace Johnson, Natalie Whitfield Johnson, William Thomas Johnson, Nicole Leigh Jones, Jonathon Lewis Joplin, Brooks Daniel Kahn, Karin Pui Yang Kam, Obblivignes Kanchanadevi Venkataraman, Chelsey Dawn Kanupp, Katelyn Faith Kappes, Logan Brianne-Mae Keller, Austin Michael Peyron Kelley, Casey Ann Kelly, Christian Danielle Kelly, Jessica Marie Kelly, Sebastian Michael Kemp, Glory Khang, Kib Khang, Amber Veronica Kiefer, Christian Joel Kilcoyne, Faith Lynn Killian, Madison L. King, Tristan Joel King, Anna Grace Kirby, Katelyn Jo Kirby, John Frank Kirk, Kaley Brooke Kiser, Abbey Grace Klappert, Jordan Klein, Samantha Joi Klukas, James Robert Kmosko, Macie Elizabeth Korn, Eliana Rose Krueger, April Young Kubick, Lindy Makayla Kuchenbecker, Emily Grace Kuykendall, Tamara Faith Kuykendall, Doris Edith Labrada-Garcia, Kelsie Brieann Lael, Natalie Elizabeth Lail, Toni Renee Laney, Joshua Adam Langer, Kristen Elizabeth Larochelle, Mark R. Lawlor, Kyle L. Laws, Warner Keith Laxton, Caylin Abby Le, Dezlynn Heaven Lee, Kashmira Princess Lee, Pha-A Eric Lee, Serena Za Lee, Emma Grace Lentz, Jordan Serena Leotta, Courtney Elizabeth Levesque, Addison Lin, Harley Nicole Lingerfelt, Hunter Logan Lloyd, Mattie Grace Loftin, Matthew Todd Logan, Michelle Patricia Lominac, Elena Maizua Lopez, Biadnei Lopez-Hernandez, Alondra Lopez-Trejo, Anna Claire Lopina, Dauche Caitlan Lor, Lylian Mai Ka Lor, Nancy Lor, Yupeng Lor, Meredith Taylor Lowery, Lacey Nicole Lybrand, Shaterica Lynch, Madison Elaine Mace, Danielle Marie Malanowski, Laura Malanowski, Tia Elizabeth Marks, Manuel Arturo Marquinez, Abigail Rose Martin, Cierra Nicole Martin, Grant Sydney Martin, Hannah Lynn Martin, Chriss Alexandro Martinez, Joel Lemus Martinez, Karla Berenice Martinez, Ramiro Martinez-Jaime, Alex Martinez-Reyes, Christopher Michael Maske, Aeryn Michaela Mastro, Hailey Alexandria Matlock, Elena Renee Matola, Jada Grace Matthews, Chelsea Ann Maynard, Rebekah Leigh McCall, Joe Mack McCorkle, Tony Verino McDaniel, Madeline Pearl McElroy, Kaitlin Faith McGuire, Gabriela Kaitlyn McIntire, Jack Tucker McIntosh, Lillian Rane McRee, Amanda Kaitlyn McSwain, Andrew Jameson Meade, Christian Medina-Garcia, Miriam Aylin Mendoza-Perez, William Patrick Anthony Merbach, Erika Jolene Meyer, Russell Michaels, Caroline Marie Miller, Kinsey Lea Miller, Brody Coy Milotte, Madison Ann Milotte, Brooke Allysa Minton, Melissa Rae Mooney, Seth Alexander Moore, Leo Daniel Morris, Ayden Laney Morrow, Brittany Dawn Moser, Malea Kathleen Mull, Jackson Patrick Mullins, Dylan Michael Murphy, Justin Murphy, Jesse Foster Murray, Kimberly Mercedez Navarro, Leonardo Negrete-Perez, Payton Lynn Neville, Gregory Toan Ngo, Madeline Le Nguyen, Maggie Story Nichols, Rachel Raeann O'Connor, Omar Orozco Andrade, Molly Ann Beatrice Overly, Emma Elizabeth Painter, Sophia Francesca Palmieri, Khloe Gean Parham, Carson Eric Parker, Kaley Cheyenne Parker, Taylor Brooke Parker, Gabriela Parra-Sains, Sequala Tashun Parson, Abhi Kinal Patel, Nathanael Ross Patton, Laci Dean Paul, Lindsay Dawn Payne, Nathan Joe Pearson, David Thomas Penalver, Devin Elijah Perdue, Dylan Ehren Perdue, Nathan Silva Pereira, Ivan Eduado Perez, David Joseph Perjar, Olivia Noelle Persico, Dustin Andrew Phillips, Kaitlyn Rose Phillips, Nicholas Alan Phillips, Juan Manuel Picado Boniche, Bailee Randall Podger, Vitoria Brooke Poe, Antony Shaju Ponmany, Nathaniel Jacob Poovey, Noelle Judith Poovey, Jesse Lee Pope, Ernesto Antonio Poppante, Lainie Grace Porter, Nicholas Allen Poteat, Joseph Madison Potter, Ornella Georgina Prina, Elena Yurjevna Pritchard, McKenna Paige Provost, Chloe Isabelle Pruett, Valeria Quintero-Rincon, Pedro Quintero-Sanchez, Aerah Marie Ralphs, Mariana Ramos, Dynastee Capri Solara Ramseur, Anthony Michael Ramsey, Julius Jason Ramsey, Frankie Trivette Reese, Braden Reeves, JonBrann Christian Reid, Danyelle Leigh Remkus, Piper Marie Rhyne, Keegan Lyn Rice, Jamie David Richard, Ashley Elizabeth Richards, Elizabeth Cadyn Riley, Bradyn Jaymes Roberts, Emma Kristine Roberts, Samuel William Robinson, Liliana Rojo-Chavez, Kristen Victoria Roles, Emma Elizabeth Romick, Sydney Shae Rose, Jessica Marie Ross, Katelyn Elizabeth Ross, Katharine Lavance Ross, Kelly Mina Roth, Lucas Daniel Rowe, Brooke Elizabeth Rowland, Braden Allen Dean Rueda, Leslie Ruiz-Chavez, Jarod Christian Ruschill, Quin Alan Ruschill, Sage Nikole Russell, Chloe Caroline Sain, Hajer Saleh Saleem, Elizabeth Daniela Salvador, Jayson Sanchez, Yadil Yancy Sanchez, Evelyn Sanchez-Rojas, Anakaren Santillan, Banessa Santoyo-Lemus, Grayson Derek Saunders, Zan Adam Saunders, Daniel Isaac Schronce, Chandler Scott-Watford Sculley, Alea Grace Seagle, Ashley Laura Seagle, Elizabeth Nicole Sebastian, Madison Lindsey Self, Madison Nicole Sellers, Chad Anthony Setters, Danielle Rachael Setzer, Julian Cody Setzer, Dara Elizabeth Shaffer, Rachel Marie Sharpe, Braden Adger Shealy, Joshua Zion Short, Maggie Marie Shugart, Adam Keith Sigmon, Alea Brooke Sigmon, Caleb Scott Sigmon, Gettys Rose Sigmon, Macy Lauren Sigmon, Thomas Benjamin Silva, Xander Evan Simalayvong, Andrew Lawrence Simmons, Justin Kenandre Simpkins, Allison Rebekah Simpson, Julia Lynn Simpson, Abigail Sinchan, Callie Singchanh, Kara Nan Sipe, David Skurtu, Tamia Larius Sloan, Pamela Lynn Smit, Abigail Layne Smith, Paul Coleman Smith, Loren Danielle Smyre, Lacee Snyder, Meer Singh Sodhi, Christina Sysouphan Soukthavone, Thipmany Kaitlynn Soukthavone, Alyson Ponephanh Soumpholphakdy, Renee Michelle Spacher-Kendall, Jayden Kionna Spears, Madison Anne Spiker, Jennifer Nicole Spleet, Madeline Lindsay Stafford, Katelyn Reese Staples, Emily Kathryn Starnes, Carlee Elizabeth Starns, Kate Elizabeth Starr, Sherry Diane Stephens, Meredith Marie Stewart, Whitney Rae Stewart, Joseph Harold Stiles-Rizzuto, Emily Grace Stober, Laurie Denise Story, Winter Nichole Story, Warren Douglas Surace, Shannon Surratte, Hunter Keith Sutton, Gina M. Swanner, Zachary Manh Duy Swisher, Aaliyah Drucilla Teague, Veronica Teopantzin, Bradley Martin Tepper, Kian Terani, Leslie Terhon Hernandez, Mali Thao, Aveeda Souratsa Thavichith, Grace Olivia Thorp, Claire Elizabeth Tomlinson, Ezra Landis Toney, Justin Ray Toney, Cassi Jean Tong, Yesenia Torres-Trejo, Abraham Torres-Trujillo, Natalie Mariotte Torres-Valle, David Coleman Totty, Frank Allen Townley, Katie Caroline Townsend, Jesica Trejo-Trejo, Kritsara Emmary Trihemasava, Krittiya Aidalina Trihemasava, Madilyn Marie Trimble, Sophia Marie Triplett, Mason Scott Truax, Yen Vy Thi Truong, Cheryl B. Turbyfill, Derrick Brandon Turner, Emily Leanne Turner, Kynetha A. Turner, Chuefue Ethan Txakeeyang, Sara Urs, Destiny Lashay Ussery, Kimberly Beth Uzzell, Asia Ricci Valentine, Brooke Tyler Van Dam, Owen McConnell Van Sickle, Darrin Tubntxawg Vang, Kaylee Vang, Linda Vang, Mai See Vang, Pader Vang, Serena ChiaNa Vang, Soua Vang, Thida Vang, Elizabeth Ann Vanover, Jessica Ann Vasiu, Nathaniel Jose Vera, Grace Darlene Villar-Matamoros, Yer Lee Vue, Kristina Elizabeth Walker, Abigail Grace Wallace, Judith Rachael Walters, Chase Morgan Warchol, Sierra Ann Ward, Sara Elise Watkins, Zachary James Watters, John Monroe Watterson, Britany Cheyenne Weaver, Justin Michael Whalen, Lucy Arabelle Wheeler, Anna Lynne White, Christin Drae White, Hayleigh Brianne White, Lauren Claire Whitener, Tessa Danielle Willard, Cori Williams, Dalton Marija Williams, Ellen Marie Williams, Hayden Scott Williams, Kaleb Lee Williams, Zahria Rae Williams, Tori Lynn Williamson, Hunter Jacob Wilson, Natalie Brooke Wilson, Cody Michael Winn, Jacob Connor Witke, Georgia Anne Wood, Charles Anderson Woy, Addison Grace Wray, Julie Faith Wright, Angelina Nkauj Hli Xiong, Chialy Xiong, Der Xiong, Ka Xiong, Kylia Faith Xiong, Mandy Shoua Xiong, Britney Pa Yang, Evan Tshaijmhoo Yang, Mouameng Steven Yang, Pa Yang, Pa Yang, Txuj Chee Yang, Vong Yang, Adison Adair Yoder, Luke Isaiah Younce, Jolie Aveeya Young, Amber Nicole Yount, Makayla Jean Yount, and Michelle Zavala-Medina.
Cleveland County
Pate Todd Craig, Shaylyn Angel Davis, Taylor Anne Haraszkiewicz, Madison Elaine Ingle, Makana Leann Miller, Nakitta Caroline Roberts, and Makayela Elizabeth Spurling.
Gaston County
Alyssa Adams, Josie Lilith Allred, Karen Diane Crawford, Kalyn Amber Hawkins, Matthew William Hinson, Jonathan Lovelace, Seth Mack Lynch, Lam Pham Hoang Nguyen, Ashton Beach Odom, Emily Christine Sisk, Laura Elizabeth Streett, Jaymi Michelle Uptegraft, and Taylor Danielle Wilson.
Iredell County
Kaitlyn Marie Alford, Joshua Mark Andrews, Karissa Barrett, Connor Milland Belair, Anthony Hugarte Benavides, Amanda Rochelle Bridgeman, Nicole Capach, Emily Anne Chance, Brianna Faith Collins, Caitlin Breanne Ditchie, Carly Anne Etzkorn, Kara Renee Feimster, Samuel Trace Hedrick, Morgan Leigh Hellard, Courtney Nicole Horne, Abigail E. Houston, Carol Anne Huntley, Joel Augustin Marquez, Janey Anette Menscer, Abigail Eileen Merritt, Tabitha Metivier Nance, Ana Ramon Sanchez, Merary Daniella Santos-Melgar, Steven Marcelo Vera-Hernandez, Rita L. Walker, Jennifer Denise Waugh, Kara Elizabeth Williams, and Christopher Thomas Wood.
Lincoln County
Seth Thomas Baxter, Jarrett Killian Bolick, Jessica M. Bowden, Brandon Blake Boyles, Edgardo Jose Brunel, Carson Blake Butts, Kyleigh Anna Caldwell, Bryan Elias Cardenes, Holden Nathaniel Carpenter, Meleah Shunta Chesney, Heather Leatherman Deyton, Grayson Costner Dunkle, Chad Austin Edwards, Alexandra Faith Ezell, Grace Lynn Gantt, Hailey Elizabeth Harkey, Maria Gabriela Helton, Carson Nicole Hendrix, Laura Ann Hernandez, Victoria Elizabeth Hudson, Travis Cody Huffman, Caleb Lee Jones, Hunter Quay Leatherman, Madison Sylvia Lipe, Morgan Taylor Lovett, Graham Evan Maggart, Robert Max Marsh, Morgan Tyler McDonald, Daniela Mejia, Tessa Michelle Miller, Filip Mura, Amanda Hill Nesbitt, Hope Michaela Owens, Denisse Paula-Soto, Jamie Elizabeth Pekera, Bethany Suzanne Pitts, Brenda Ramirez Cordero, Dylan Robert Richardson, Dakota Lea Santos, Morgan Angelique Schulz, Kevin Michael Scott, Reagan Self, Heather Jean Shamel, Mara Matthews Shrum, Payton Elizabeth Thomas, Hannah Grace Ward, Susana Sarah Weeber, Samuel Weeber Rueda, Leah Bumgarner Whitener, Reagan Hope Willis, Ashley Nicole Wingate, and Kelly Amelia Wise.
Students from other counties who were named to the President’s List this past fall semester include:
Vince Andrew Bryant, Chance James Daquila, Cameron McBride Griffin and Kimberly L. Roseman, Cabarrus County; Tonya B. Austin, Forsyth County; Thatcher Lynn Wilson, Guilford County; Paul James Hinson, Jackson County; Cody James Strain, Macon County; Lily-Anne Faith Faulkner, McDowell County; Ariana Alicia Montgomery and Jacob David Thompson, Mecklenburg County; Kiera Rocqueal Weatherford, Richmond County; Sasha Nicole Gasteiger-Woschkolup, Tammy Howard Hendrix, and Jenna Lentz Lakey, Rowan County; Abigail Elizabeth Gordon, Stokes County; Vincent Anthony Consolo, Wake County; Maria Elise Goebeler and Jeremy Wayne Watson, Watauga County; Bailey Shea Kerley, John Kennard Nance, and Grayson Alan Tuttle, Wilkes County; Nicolette Lauren Anthony, Yadkin County.
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