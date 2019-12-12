Long View, Mountain View and Hickory fire departments responded to a house fire in Long View this morning on 5th Avenue SW.

Chief James Brinkley with Long View Fire Department said they are working to get the fire under control. He added that the fire started in the fireplace and has spread to the crawl space of the home.

A reporter is on the scene. We will update the story as more information becomes available.

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